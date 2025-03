Un Posto al Sole, anticipazioni 4 marzo: Alice delusa da Vinicio, Valeria fa una sorpresa a Niko

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap di Rai 3. Nel prossimo episodio, i protagonisti dovranno affrontare nuove sfide: la delusione per Alice, le insicurezze per Rosa, le intimidazioni per Michele. Mentre Valeria...

Per i protagonisti di Un Posto al Sole è un periodo complicato: Saviani è stato scoperto dai Gagliotti, Rosa è in un momento di crisi, Alice è delusa dal comportamento di Vinicio, Valeria non vuole rinunciare a Niko. Si tratta di quello che vedremo nella puntata di domani, martedì 4 marzo, nella soap trasmessa da Rai 3 alle 20.50.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Nell'episodio precedente

Alice

Alice aveva raccontato a Vinicio delle indagini di Saviani sull'azienda di famiglia, ma non voleva che lui ne parlasse col fratello. Invece Vinicio ha riferito tutto a Gennaro e, a sua volta, nell'episodio di lunedì 3 marzo, l'uomo ha minacciato Michele Saviani dicendogli di essere pronto a tutto per vendicarsi.

Saviani però non si è lasciato intimorire ed è pronto ad andare avanti con il suo lavoro; conoscendolo, Gennaro Gagliotti ha già chiesto aiuto a Roberto.

Anticipazioni 4 marzo: Alice delusa da Vinicio, Michele va avanti con l'inchiesta

Michele Saviani

La Pergolesi non voleva tradire Michele e ora si sente in colpa per quanto avvenuto, anche perché si è accorta che Saviani è molto nervoso. In preda al rimorso, Alice farà fatica a superare il comportamento di Vinicio, che non ha rispettato i loro patti. Nel frattempo, Michele ha deciso di mettere Gennaro con le spalle al muro: vuole intervistarlo, ponendogli delle domande particolarmente interessanti e volte a smascherarlo. Veniamo a Rosa. La donna è molto nervosa e nonostante si trovi molto bene con Pino, fa fatica a superare le sue paure per costruire una relazione.

Giulia se ne accorge e decide di aiutarla chiedendo aiuto a Raffaele.

Infine Valeria, decisa a non rinunciare a Niko. Anche se l'avvocato non si è più trasferito da lei, non è ancora tutto perduto: Valeria decide allora di fargli una sorpresa per festeggiare insieme il Carnevale.