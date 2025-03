Un Posto al Sole anticipazioni 3 marzo: il gesto estremo di Fusco, Michele Saviani minacciato

Nuova settimana, nuovo episodio di Un Posto al Sole. La soap torna con il consueto appuntamento delle 20.50 su Rai 3, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nel prossimo episodio di lunedì 3 marzo vedremo Michele Saviani minacciato da Gennaro Gagliotti, mentre a Fusco verrà notificato l'avviso di garanzia per molestie sessuali.

Ecco cosa succederà.

Dove eravamo rimasti

Rosa

Nell'episodio di venerdì 28 febbraio Rossella e Nunzio avevano coinvolto Enrica nella loro azione contro Fusco che ora, dovrà affrontare le conseguenze del suo comportamento.

Rosa invece ha avuto un confronto con Damiano, decisa a chiarire una volta per tutte. Lei e Pino sono ormai una coppia fissa, e il piccolo Manuel inizia a manifestare gelosia.

Anticipazioni 3 marzo: Fusco denunciato per molestie sessuali, Michele minacciato

Michele

È tempo di avere giustizia per le vittime di Alberto Fusco: il primario ha ricevuto un avviso di garanzia per le accuse di molestie sessuali in ospedale.

Fusco è ora terrorizzato, perché sono a rischio sia la sua immagine che la sua carriera. Un procedimento come questo infatti, lo mette a rischio sia da un punto di vista professionale che d'immagine.

L'uomo, sentendosi estremamente sotto pressione, arriva a compiere un gesto estremo, mettendo a rischio se stesso e chi gli sta intorno.

+

Nel frattempo, Michele Saviani porta avanti la sua inchiesta sul caporalato nell'azienda dei fratelli Gagliotti. Gennaro Gagliotti, preoccupato per le possibili ripercussioni sui Cantieri, tenta di intimidire Michele, avvicinandolo con fare minaccioso. Tuttavia, il giornalista di Radio Golfo 99 non si lascia scoraggiare: continuerà a cercare la verità, anche dopo le minacce.

Nel frattempo, Alice avrà un tesissimo confronto con Vinicio: era stata lei ad informarlo delle indagini di Saviani, ma ora il ragazzo ha tradito la sua fiducia.