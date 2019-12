Un posto al sole anticipazioni 4 dicembre 2019: Alex ha un confronto con Rosaria

Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 4 dicembre 2019 su Rai3, Alex è decisa a non voler più vivere nell'angoscia per via dei suoi genitori, così affronta Rosaria: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 4 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sono dedicate anche ad Alex che, decisa a mettere se stessa al primo posto nelle proprie priorità, deve affrontare prima di tutto la sua problematica famiglia.

La ragazza, infatti, è decisa a godersi la rinata storia con Vittorio, ora che lui è riuscito a riconquistare la sua fiducia, e Alex sa che per farlo deve anzitutto scrollarsi di dosso una parte dei problemi causati dalla sua famiglia. Per questo affronta Rosaria in un intenso confronto. Fabrizio prende un'iniziativa che spiazza Marina. Giulia ed Angela incoraggiano Clara a rivelare le reali cause per cui ha perso il lavoro. Vedendolo solo e abbrutito, Raffaele esorta Renato a riflettere sui recenti errori del passato.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 4 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

