Un posto al sole anticipazioni 3 dicembre 2019: Angela e Franco prendono una decisione su Bianca

Un posto al sole torna martedì 3 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di una decisione di Angela e Franco in merito ai problemi della piccola Bianca.

Decisa per una volta a dare ascolto a Vittorio, Alex cercherà di mettere se stessa al primo posto. Spronato da Marina, Alberto cercherà di arginare un'emergenza ai cantieri, non immaginando che presto potrebbe venire travolto da problemi molto più gravi. Bianca continua a essere in ansia per la scuola, ma Angela e Franco prenderanno una decisione in proposito.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 3 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.