Un posto al sole anticipazioni 31 gennaio 2020: Leonardo fa un proposta a Serena

Un posto al sole torna venerdì 31 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni raccontano quello che era inevitabile: Leonardo è tornato alla carica con Serena e le fa una proposta, ma lei tentenna.

Spiazzata da una proposta di Leonardo, Serena vacillerà, preoccupata per Filippo e per l'armonia familiare con Irene. Angela apprenderà da Franco e Bianca quanto è accaduto fuori scuola e scoprirà che la cosa avrà dei risvolti imprevisti. Samuel riceverà un inatteso ingaggio per un concerto mentre Arianna, tentata di andare a sentirlo, riceverà una sorpresa

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 31 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 30 gennaio.