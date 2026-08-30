Un Posto al Sole, anticipazioni 31 agosto: Alberto prepara l'anello per Anna

Si apre una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio. Nell' episodio di lunedì 31 agosto Alberto penserà di dare un regalo molto importante ad Anna, tuttavia le cose potrebbero non andare come previsto dall'avvocato Palladini, dato che Anna ha ricevuto dei messaggi del padre. Al Vulcano invece, cresce la tensione tra Samuel e Lorenza, con il cuoco sempre più convinto che non ci si debba fidare della bella cameriera. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è dal lunedì al venerdì, in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina e Roberto sempre più in crisi, complice il riavvicinamento di Ferri alla sua ex Greta. Marina, preoccupata che il marito possa scoprire il suo accordo segreto con Stefano Mori, ha iniziato a temere che la situazione le stia ormai sfuggendo di mano.

Nel frattempo, Eduardo e Damiano si sono ritrovati ai ferri corti: anziché chiarirsi infatti, il loro confronto ha evidenziato una frattura sempre più profonda. In questa situazione, Rosa e Damiano hanno cercato di stare accanto a Clara e di sostenerla, soprattutto dopo il difficile confronto con Stella.

Intanto, Alberto appare sempre più coinvolto da Anna. Mariella, invece, è stata sfidata da Guido a uscire dalla dipendenza dai fratelli Cerruti, rendendosi irraggiungibile alle loro continue richieste.

Anticipazioni 31 agosto: Alberto prepara l'anello per Anna

Samuel

Alberto si prepara a festeggiare il compleanno di Anna con un regalo speciale: un prezioso anello. I festeggiamenti però dovranno aspettare: la ragazza infatti, dopo aver letto i messaggi del padre, rischierà di imboccare una pericolosa deriva autolesionista.

Greta racconterà a Cristina della proposta di lavoro ricevuta e della possibilità di trasferirsi a Salerno. Intanto al Vulcano, un Samuel sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, accoglierà con grande scetticismo una proposta della collega.