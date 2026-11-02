Un Posto al Sole, anticipazioni 3 novembre: Lorenza ricatta i soci del Vulcano, Diego apre gli occhi

Al Vulcano si svela la verità: Lorenza mostra il suo vero volto e Diego capisce chi è veramente la bella collega che gli ha fatto perdere la testa. Tutto si svela dopo la serata in onore del Día de los Muertos, durante la quale un imprevisto fa saltare la facciata della cameriera, scoprendone le vere intenzioni. Proseguono intanto le indagini sulla morte di Stefano Mori, dove Greta è la principale inidiziata. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di martedì 3 novembre di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Silvia e Michele

La nuova iniziativa del Vulcano per il Día de los Muertos si trasforma in un disastro, tanto da mettere a rischio la reputazione del locale.

Intanto, Renato deve trovare il coraggio di comunicare a Silvia e Michele la sua decisione di vendere la casa che aveva affittato loro. Proseguono anche le indagini sulla morte di Mori: la PM Cimmino mette Greta sotto pressione per ottenere una confessione, ma la Fournier continua a dichiararsi innocente e mentre Marina cerca di tenersi fuori dalla vicenda, Roberto crede all'innocenza di Greta.

Anticipazioni 3 novembre: Lorenza ricatta i soci del Vulcano, Diego apre gli occhi

Roberto Ferri

Renato si prepara a prendere una decisione importante, destinata ad avere ripercussioni su Silvia e Michele. Intanto al Caffè Vulcano, dopo l'incidente verificatosi durante l'evento, si acuiscono le tensioni tra i membri dello staff: Diego in particolare, aprirà finalmente gli occhi su Lorenza che ricatta i soci.

Nel frattempo Greta, sempre più consapevole della delicatezza della propria situazione legale, troverà in Roberto un punto di riferimento; a Marina intanto, non rimarrà che sopportare in silenzio la crescente vicinanza tra i due.

Alberto infine, si rivolgerà a Guido e soprattutto a Mariella per trovare una soluzione a un problema decisamente "bestiale"...