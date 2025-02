Ultimo appuntamento della settimana domani, venerdì 28 febbraio, con Un Posto al Sole su Rai 3. A partire dalle 20.50 ritroveremo gli inquilini di Palazzo Palladini alle prese con diverse decisioni da prendere. Enrica in particolare, dovrà scegliere se affiancare Rossella contro Fusco oppure lasciare tutto così com'è; Rosa intanto, è intenzionata a chiarire con Damiano. Ma vediamo cosa succederà.

Dove eravamo rimasti

Nunzio

Nell' episodio precedente di giovedì 27 febbraio, abbiamo visto Guido ancora geloso di Mariella, mentre Damiano ha ricevuto una bella notizia che, al contrario, non ha suscitato la stessa reazione in Viola. Nel frattempo Rossella stava portando avanti la sua azione contro Fusco, che per tanto tempo le aveva creato problemi sul lavoro. Insieme a lei, Nunzio.

Anticipazioni 28 febbraio: Rosa affronta Damiano

Damiano

Nella puntata di domani invece, rivedremo Rosa e Pino.

I due fanno ormai coppia fissa da qualche tempo e Manuel, il figlio di Rosa e Damiano, inizia ad esserne geloso. A questo punto la mamma decide di parlare con Damiano: vuole chiarire alcune cose lasciate in sospeso, decisa ad affrontare gli argomenti più spinosi una volta per tutte.

Se infatti Rosa si è avvicinata tanto all'amico Pino, è proprio perché lui l'aveva supportata mentre attraversava un periodo difficile alla scuola serale; il suo ex compagno invece, a sua volta preso dai propri problemi con il suo superiore, non era riuscito a darle il sostegno di cui aveva bisogno. Enrica aveva ricevuto una telefonata: le è stato chiesto di unirsi a Nunzio e Rossella contro la tirannia di Fusco. Ora sta a lei: deve deciderà di denunciare anche lei Fusco, oppure continuerà a fare finta di niente?

A casa di Filippo e Serena nel frattempo, pare non esserci più pace.