Un posto al sole anticipazioni 3 febbraio: Niko dice addio a Palazzo Palladini, Vinicio impressiona Elena

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 3 febbraio su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Renato fa un passo azzardato con Niko e Manuela. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Alice vuole rimanere definitivamente a Napoli, nonostante le preoccupazioni della famiglia. Dopo lo scontro con Alberto, Ferri si trova a dover affrontare le difficoltà legate alla crisi dei Cantieri Flegrei. Il grave incidente ai Caraibi rischia di compromettere la credibilità dell'azienda, mettendo ancora più pressione su Marina e Roberto

Dopo il fraintendimento che li aveva allontanati, Viola e Damiano finalmente si chiariscono. Un incontro casuale tra Rosa e Pino risveglia la scintilla. Deciso a dimenticare Micaela, Samuel è spronato da Nunzio a incontrare una ragazza conosciuta su un'app di incontri. Tuttavia, qualcuno potrebbe mettersi sulla sua strada e ostacolare i suoi piani.

Vinicio colpisce favorevolmente Elena ma Michele rimane scettico

Anticipazioni Un posto al sole: Micaela vuole far ingelosire Samuel

Nel tentativo di riavvicinare Niko e Manuela, Renato prende un'iniziativa impulsiva, invitandoli entrambi a pranzo da lui. Ma il suo gesto, anziché facilitare un riavvicinamento, potrebbe avere conseguenze inaspettate, Niko infatti decide di trasferirsi da Valeria. L'incontro tra Elena e Vinicio, l'amico intimo di Alice, lascia la donna piacevolmente colpita.

Tuttavia, Michele non la pensa allo stesso modo e continua a nutrire sospetti sulla famiglia del ragazzo. Determinato a scoprire la verità, prosegue la sua inchiesta con l'aiuto di un misterioso alleato. Dopo aver visto Samuel con un'altra donna, Micaela non riesce a trattenere la gelosia e decide di mettere in atto un piano per provocarlo.