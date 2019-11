Un posto al sole anticipazioni 29 novembre 2019: non c'è pace per Filippo e Serena

Nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 29 novembre 2019 su Rai3, Vittorio pensa di aver trovato il modo per riconquistare Alex mentre il piano romantico di Filippo potrebbe fallire: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 29 novembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di un nuovo tentativo di Vittorio, ormai disposto a tutto pur di riconquistare Alex.

Sarà proprio l'ospite in radio a dare l'idea a Vittorio: un piano romantico che potrebbe aiutarlo a riconquistare il cuore di Alex, ancora inespugnabile. E da qualche parte c'è anche qualcun altro che vorrebbe accantonare i problemi per trascorrere qualche momento di intimità con la partner: è Filippo, che cerca di recuperare il tempo perduto con Serena, ma con poca fortuna.

Diego, intanto, deve riflettere: la proposta ricevuta l'ha messo in crisi.

