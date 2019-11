Un posto al sole anticipazioni 28 novembre 2019: Diego prende una decisione inattesa

Un posto al sole torna giovedì 28 novembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano ancora di Diego e di una sua decisione improvvisa e inattesa per scoprire la verità su Aldo Leone.

Raffaele e Niko non sanno infatti se credere alle parole di Diego, è per questo che il giovane Giordano decide di agire da solo. Tensioni tra Giulia e Angela: mamma e figlia, infatti, non sono d'accordo su come intervenire nei problemi che la piccola Bianca ha manifestato con la nuova maestra. Nel frattempo scopriremo anche chi è la donna misteriosa che fa le pulizie al Centro Ascolto.

Vittorio intanto è deluso perchè, nonostante tutti i consigli ricevuti, non è riuscito a riconquistare la fiducia di Alex, ma a ridargli energia ci sarà un incontro/scontro in radio con un noto cantante.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 28 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 27 novembre 2019.