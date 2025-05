Un Posto al Sole, anticipazioni 28 maggio: Gennaro si scontra con Marina che vuole salvare gli operai

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Nell'episodio di mercoledì 28 maggio troveremo Mariella provare ad avere una nuova chance con Guido, mentre Giulia prenderà una decisione importante. Gennaro Gagliotti si scontrerà con Marina, che si rifiuta di mettere gli operai in cassa integrazione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Claudia si è confidata con Michele e Silvia, che più di tutti conoscono Guido: la donna ha avuto un'offerta di lavoro che la porterà lontana ed è indecisa sul da farsi, anche alla luce del fatto che il rapporto con Guido è ormai definitivamente in crisi.

Anticipazioni 28 maggio: Gennaro Gagliotti si scontra con Marina

Guido

Claudia ha deciso di lasciare Guido. La nuova offerta di lavoro è stata determinante in questo senso, dato che la porterà di nuovo a girare per l'Italia: non potendo garantire al compagno una relazione senza interruzioni, e vista la crisi, Claudia metterà fine alla loro storia.

La notizia si diffonderà molto velocemente a Palazzo Palladini e arriverà, naturalmente, alle orecchie di Mariella, che ne sarà davvero felice.

Era da tempo che l'Altieri provava a riavvicinarsi a Guido; finalmente avrà la sua possibilità. Nonostante tutto, Mariella non ha mai smesso di amare l'ex marito.

Nel frattempo, Michele indaga sulla scomparsa di Assane, recandosi nel luogo dove è stato visto l'ultima volta.

Marina Giordano

Intanto i Cantieri sono ancora nel mezzo della crisi finanziaria. Gennaro proporrà un modo per guadagnare tempo e recuperare liquidità, cioè mettere gli operai in cassa integrazione; Marina invece sarà contraria e i due si scontreranno.

Ancora sotto shock per la scomparsa di Luca infine, Giulia farà pace con Niko. Non solo, perché Giulia deciderà anche di denunciare la scomparsa di Luca.