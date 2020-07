Un posto al sole anticipazioni 29 luglio 2020: Alberto pronto a ricattare Eugenio

Un posto al sole torna mercoledì 29 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni vedono Eugenio Nicotera assediato: ora anche Alberto si prepara a minacciarlo?

Filippo e Serena sembrano sempre più distanti, Roberto affronta Marina in un confronto ricco di colpi di scena. Dopo aver spinto Renato a riappacificarsi con Susanna, Giulia cerca rifugio in programmi televisivi di discutibile livello. Alberto cerca di trovare il punto debole di Nicotera.

Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2020: emozionante confronto tra Filippo e Serena

Un posto al sole è tornato finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 29 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.