Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2020: emozionante confronto tra Filippo e Serena

Un posto al sole torna martedì 28 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni riportano gli spettatori nella complessa separazione di Filippo e Serena.

Marina rifletterà sul proprio futuro ai Cantieri, indecisa se assecondare l'invito di Fabrizio o il monito di Ferri. Filippo, messo in crisi dalle parole del padre, avrà con Serena un intenso ed emozionante confronto che andrà ben oltre la messa in discussione del futuro strategico della società di chartering. Sebbene Susanna si sforzi di reprimere i sentimenti che la turbano sempre più, Alberto sembra deciso a sfruttare a proprio favore la casuale scoperta di una clandestina e sospetta complicità.

Un posto al sole è tornato finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 28 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.