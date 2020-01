Un posto al sole anticipazioni 28 gennaio 2020: Filippo pazzo di gelosia per Serena

Un posto al sole torna martedì 28 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni insistono sulla situazione sempre più tesa in casa di Filippo e Serena.

Serena sembra stanca di doversi giustificare agli occhi del marito, Filippo è tormentato dalla gelosia al punto da prendere una decisione che potrebbe peggiorare le cose. Angela è preoccupata per la madre, Marcello, non pago dei successi ottenuti, cercherà di manipolare ulteriormente la povera Giulia. Mentre Roberto le farà sentire la propria vicinanza, Marina si renderà conto che i problemi con Fabrizio oltre alla sfera privata coinvolgono anche quella professionale.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 28 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 27 gennaio.