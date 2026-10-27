Un Posto al Sole, anticipazioni 28 ottobre: i sospetti dell'aggressione di Marina su Greta

Marina voleva mettere fine ai ricatti di Mori, ma le cose non sono andate come immaginava: e ora la polizia indaga, mentre a Radio Golfo 99 Walter Scala vuole sfruttare la situazione e accendere i riflettori sulla vicenda. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 28 ottobre di Un Posto al Sole, la storica soap di Viale Mazzini che tiene compagnia al pubblico italiano da ben trent'anni. Intanto, una passione in comune finisce per creare un'inaspettata coppia: Guido e Mariella. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Stanca delle continue richieste di denaro, Marina si è decisa a fermare Stefano Mori. I due hanno così avuto un confronto, ma l'incontro si è presto trasformato in un'accesa discussione, tanto che la donna compie un gesto estremo. La Giordano infatti aggredisce Mori, ma l'arrivo di Greta rischia di complicare ulteriormente la situazione.

Intanto, Micaela riceve un'inaspettata proposta di lavoro che potrebbe compromettere definitivamente il rapporto con la gemella Manuela.

Anticipazioni 28 ottobre: i sospetti dell'aggressione di Marina su Greta

Roberto Ferri

Marina continua a nascondere il proprio coinvolgimento nell'aggressione, mentre la PM Cimmino, titolare delle indagini, sembra imboccare la strada sbagliata, nonostante gli elementi raccolti grazie alle informazioni fornite da Damiano. La colpevole sembra essere Greta che, invece, nega di essere la responsabile. Nel frattempo, Scala è determinato a sfruttare il fatto: senza preoccuparsi delle possibili obiezioni di Roberto infatti, ha tutta l'intenzione di dare spazio in radio al caso Mori. E naturalmente, senza tralasciare un dettaglio a dir poco succulento: la passata relazione di Ferri con Greta.

A Palazzo Palladini intanto, Rosa scopre di condividere una passione con Guido: improvvisamente, i due sembrano andare improvvisamente talmente d'accordo, che Mariella finirà per ingelosirsi, sempre più convinta di essere stata messa da parte.