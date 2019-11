Un posto al sole anticipazioni 27 novembre 2019: Diego ha trovato l'aggressore di Aldo?

Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 27 novembre 2019 su Rai3, Diego crede di aver capito chi ha aggredito Aldo Leone, mentre Vittorio riceve consigli per riavvicinare Alex: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 27 novembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni fanno presagire una svolta nel caso di Diego e di Aldo Leone, mentre Vittorio riceve dei preziosi consigli per riconquistare Alex.

Dopo l'incontro al caffè Vulcano, Diego è convinto di aver capito chi ha aggredito Aldo Leone. Il giovane Giordano è disposto a tutto per dimostrare la propria innocenza ma avrà qualche esitazioni sulla modalità d'azione. Vittorio, nel frattempo, riceverà preziosi consigli da Mariella, convinto di voler riconquistare Alex a tutti i costi.

Angela e Franco decidono di affrontare i problemi scolastici di Bianca, nonostante Giulia fosse di diverso avviso. D'altro canto, però, Giulia sembra molto più presa dal suo nuovo amico virtuale che da tutto il resto.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 27 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45