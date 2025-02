Anticipazioni Un Posto al Sole 27 febbraio: Guido ancora geloso di Mariella, una bella notizia per Damiano

Appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con la soap opera più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole.

Nell'episodio di mercoledì 27 febbraio troveremo Damiano alle prese con il suo superiore, con cui il rapporto è più conflittuale che mai. Ma è in arrivo una bella notizia. Ecco quindi cosa succederà nel prossimo episodio.

Dove eravamo rimasti

Guido

Nell'episodio precedente, quello trasmesso martedì 26 febbraio, Guido ha scoperto che Mariella ha un nuovo compagno, Mimmo, con cui sembra molto in sintonia. Con sua sorpresa, Guido si era scoperto geloso, anche pensando al fatto che Mimmo trascorrerà molto tempo con suo figlio Lollo.

Intanto Manuela, presa da studio e lavoro, è sempre più nervosa.

Anticipazioni 27 febbraio: Guido sempre più geloso di Mariella, Damiano riceve una bella notizia

Damiano Un posto al sole

Nella puntata di domani, ritroviamo Damiano. A causa del suo superiore, il signor Gallo, la sua situazione lavorativa continua ad essere molto complicata. Il rapporto tra i due poliziotti non fa che peggiorare, perché Damiano non tollera più l'atteggiamento dispotico del capo.

Tuttavia è in arrivo una bella notizia: una novità che renderà felice Damiano ma che, al contempo, purtroppo non sarà accolta altrettanto bene da Viola. Nel frattempo, per Guido è il momento di fare i conti con la realtà: Mariella è felice con Mimmo. Il vigile sarà sconvolto nel sapere che la sua ex ha voltato pagina dopo aver sofferto per lui, e questo nonostante Guido sia appena tornato da un periodo di vacanza con la nuova compagna.

Incapace di accettare serenamente la relazione di Mariella, Guido si sfogherà con Michele confessando di non riuscire a superarlo