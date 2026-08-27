Un Posto al Sole, anticipazioni 28 agosto: Anna e Alberto sempre più innamorati, guerra tra Roberto e Stefano

Si conclude una settimana che ha messo a dura prova i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre all'ombra del Vesuvio. Tornati dalle vacanze infatti, gli inquilini di Palazzo Palladini hanno dovuto affrontare crisi personali e accettare dure realtà. È quello che sta succedendo a Marina, mentre Stefano si è pericolosamente riavvicinato a Greta; ora la Giordano rischia che le sue trame con Stefano Mori possano svelarsi.

Nell' episodio di venerdì 28 agosto infatti, il conflitto tra i due uomini, Ferri e Mori, si farà ancora più duro.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Marina Giordano

Marina è sempre più preoccupata: il suo accordo segreto con Stefano Mori non sta dando i risultati sperati e Greta si avvicina sempre di più a Roberto, che incontrerà nuovamente per comunicargli un'importante novità. Tra i due c'è già stato anche un bacio.

Al Vulcano, intanto, cresce la tensione tra Samuel e Lorenza: il cuoco è deciso a smascherarla. Nel frattempo, Guido sfida Mariella a ignorare per un giorno le continue telefonate dei fratelli Cerruti: il vigile è convinto che la compagna abbia una sorta di dipendenza dai due, motivo per cui vuole che la Altieri gli dimostri il contrario.

Anticipazioni 28 agosto: Anna e Alberto sempre più innamorati, è guerra tra Roberto e Stefano

Alberto

È il giorno del compleanno di Anna e Alberto appare più innamorato che mai. Per lei, però, è in arrivo una cocente delusione che avrà origine proprio dall'incontro con una persona a lei molto cara. Intanto, si fa sempre più aspra la guerra tra Lucrezia e Stefano, mentre Roberto Ferri è convinto di essere destinato ad avere la meglio.

Mariella, infine, dovrà dimostrare di riuscire a mantenere fede al patto stretto con Guido e provare così a liberarsi dalla dipendenza dai fratelli Cerruti.