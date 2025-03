Un Posto al Sole, anticipazioni 27 marzo: Michele esce dal coma, ma ora lo aspetta una scelta rischiosa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap partenopea per eccellenza, Un Posto al Sole. Finalmente Michele Saviani è salvo, ma purtroppo la sua colonna vertebrale è fortemente danneggiata; nel frattempo Gennaro Gagliotti sta diventando un uomo d'affari sempre più cinico.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Marina Giordano

Nell' episodio precedenteabbiamo visto Roberto e Marina interrogarsi sulla risposta da dare a Gennaro Gagliotti, intenzionato a rilevare una quota delle azioni dei Cantieri anziché aiutarli con un prestito.

Nel frattempo il fratello di Gennaro, Vinicio, aveva fatto un incontro molto particolare che gli aveva ricordato il passato.

Infine Manuela, decisa a combattere contro Valeria per conquistare Niko una volta per tutte.

Anticipazioni 27 marzo: Michele ha una speranza

Gennaro Gagliotti

Finalmente, arriva la notizia tanto attesa da amici e famiglia: Michele si è svegliato e non è più in pericolo di vita. Le cose però non sono tornate come prima: il proiettile che ha colpito il giornalista infatti, gli ha lesionato la colonna vertebrale e potrebbe non camminare mai più.

Questa scoperta ha lasciato il Saviani sconvolto, ma secondo i medici potrebbe esserci una soluzione. Si tratta di un'operazione molto rischiosa che, però, potrebbe consentirgli di tornare a camminare: le possibilità di riuscita sono poche, ma questa è l'unica speranza possibile per non trascorrere l'intera esistenza sulla sedia a rotelle.

Lo speaker di Radio Golfo 99 dovrà quindi prendere una decisione: rischiare e lottare fino alla fine, oppure arrendersi al suo destino?

La puntata ci mostrerà poi un Gennaro Gagliotti ormai a capo dell'azienda della sua famiglia; un Gennaro che, dopo la morte del padre Ciro, si è fatto sempre più spietato e insofferente.

L'uomo infatti, non solo sta tramando contro suo fratello, ma cerca anche di mettere fretta a Roberto e Marina per avere una risposta.

Intanto Vinicio cerca conforto in Alice, nel tentativo di allontanarsi dai ricordi di un passato tutt'altro che felice. Sicura di poter contare su Jimmy, Manuela cercherà di riavvicinarsi a Niko sfruttando un evento al parco archeologico. Valeria però, non si farà cogliere impreparata.