Un posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: Niko tra Valeria e Manuela

Mentre Roberto e Marina devono prendere una decisione finale sui Cantieri, Niko si ritrova tra Valeria e Manuela che, stavolta, è davvero decisa a non mollare. Ecco cosa vedremo domani nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Nell'ultimo episodio

Marina Giordano

Nell'episodio precedente abbiamo visto Roberto e Marina alle prese con la proposta di Gennaro Gagliotti, che anziché limitarsi a un prestito, vuole investire nell'azienda rilevando una parte delle quote.

Nel frattempo, Rosa era ancora in balia de dubbi e ha avuto bisogno di parlare con Damiano, dal cui ricordo sembra sempre non riuscire a svincolarsi.

Intanto Vinicio, afflitto per il lutto del padre, ha trovato un po' di consolazione nell'incontro con una persona.

Anticipazioni 26 marzo: Niko tra Valeria e Manuela, Mariella capisce di aver fatto la scelta giusta

Manuela

Valeria non ha mai smesso di essere gelosa di Manuela, ma stavolta Manuela ha deciso di dire basta. Stanca della situazione infatti, la ragazza deciderà di tirare fuori le unghie e di conquistare Niko.

La Cirillo smetterà di soffocare i suoi sentimenti e dichiarerà ufficialmente guerra alla Paciello.

Nel frattempo Roberto e Marina sono in grande difficoltà: sanno entrambi di essere sull'orlo della bancarotta, sono entrambi consapevoli dei rischi che corrono i Cantieri, ma hanno una diversa opinione su come muoversi e su cosa rispondere a Gennaro Gagliotti.

La coppia quindi, dovrà trovare un punto d'incontro in tempi molto rapidi: cosa faranno? Di certo, nei Cantieri c'è tutta la loro vita e non possono rischiare di vanificare gli sforzi fatti finora. Intanto Claudia è tornata a Napoli, e Guido ha ritrovato un po' di serenità. Anche se la coppia sta trascorrendo insieme meno tempo di quello che Guido vorrebbe, il loro rapporto diventa sempre più solido. Dopo essere stata accanto al vigile nel momento più difficile, Mariella si renderà conto che la relazione tra lui e Claudia è destinata a durare. Capirà così di aver fatto bene a non lasciarsi coinvolgere dall'ex marito, preservando il presente che si è costruita.