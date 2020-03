Un posto al sole anticipazioni 27 marzo 2020: Alberto prova a ribellarsi a Tregara

Un posto al sole tornerà venerdì 27 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45. Nelle anticipazioni scopriamo che Alberto Palladini proverà a liberarsi dal giogo di Tregara.

Alberto prova ad affrancarsi da Tregara. Niko e Susanna valuteranno l'impegnativa proposta di Nicotera. Marina ha un confronto con l'avvocato Aldo Leone riguardo alla pista che potrebbe condurli a scoprire il vero assassino di Sebastiano Rosato, ma la Giordano deve fare attenzione perchè le sue mosse potrebbero provocare una pericolosa reazione da parte del sospettato.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 27 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45.