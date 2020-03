Un posto al sole anticipazioni 26 marzo 2020: Marina ha capito chi è l'assassino di Sebastiano?

Un posto al sole tornerà giovedì 26 marzo 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci dicono che Marina potrebbe aver capito chi è l'assassino di Sebastiano Rosato.

Dopo aver cercato conferma sulle rivelazioni dell'assistente di Sebastiano Rosato, Aldo Leone non ha buone notizie per Marina, ma un'intuizione della donna potrebbe rivelarsi determinante. Mentre Viola è pronta a restare vicino al marito, Eugenio insiste per dare una svolta alle indagini, puntando su un membro del clan Tregara. Filippo e Serena, se pur a distanza, sono entrambi impegnati a cercare una babysitter per la figlia.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 26 marzo 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 25 marzo.