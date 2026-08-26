Un Posto al Sole, anticipazioni 27 agosto: Greta rivede Ferri per un'importante novità

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da oltre tre decenni: con l'inizio delle nuove puntate, al via lo scorso lunedì 24 agosto, la serie è entrata infatti nella 31esima stagione.
Nell' episodio di mercoledì 27 agosto la crisi tra Marina e Roberto si farà ancora più profonda, specie perché il piano della Giordano per allontanare Greta è fallito. Al Vulcano intanto, cresce il conflitto tra Samuel e Lorenza. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.
Dov'eravamo rimasti
Marina teme che Roberto abbia scoperto il suo accordo segreto con Mori, mentre Ferri sembra sempre più attratto dalla sua ex Greta: fallito un primo tentativo di Stefano di riconquistarla, ora alla Giordano non rimane che sperare.
Rosa e Damiano sostengono Clara, ancora provata dal confronto con Stella, mentre Eduardo, solo e tormentato, rischia di ricadere nei vecchi errori. Al Vulcano, Lorenza teme invece che Samuel abbia ascoltato una telefonata compromettente.
Anticipazioni 27 agosto: Greta rivede Ferri per un'importante novità
Marina è sempre più inquieta perché il suo accordo segreto con Stefano Mori non sta dando i frutti sperati; anzi, Greta e Roberto sono sempre più vicini. I due sono continuamente a contatto, non solo per via di Cristina: anche questa volta infatti, Greta rivede Ferri dopo il loro ultimo incontro, per informarlo di un'importante novità.
Spostiamoci ora al Vulcano, dove lo scontro tra Samuel e Lorenza cresce ulteriormente, con la nuova cameriera al centro della tensione dopo che il cuoco la sta tenendo sott'occhio da diverso tempo.
Guido sfida Mariella a non rispondere alle continue telefonate dei fratelli Cerruti, almeno per un giorno: Guido pensa che la compagna ne sia succube, motivo per cui deciderà di metterla alla prova.