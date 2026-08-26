Un Posto al Sole, anticipazioni 27 agosto: Greta rivede Ferri per un'importante novità

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da oltre tre decenni: con l'inizio delle nuove puntate, al via lo scorso lunedì 24 agosto, la serie è entrata infatti nella 31esima stagione.

Nell' episodio di mercoledì 27 agosto la crisi tra Marina e Roberto si farà ancora più profonda, specie perché il piano della Giordano per allontanare Greta è fallito. Al Vulcano intanto, cresce il conflitto tra Samuel e Lorenza. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 sulla terza rete di Viale Mazzini.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina teme che Roberto abbia scoperto il suo accordo segreto con Mori, mentre Ferri sembra sempre più attratto dalla sua ex Greta: fallito un primo tentativo di Stefano di riconquistarla, ora alla Giordano non rimane che sperare.

Rosa e Damiano sostengono Clara, ancora provata dal confronto con Stella, mentre Eduardo, solo e tormentato, rischia di ricadere nei vecchi errori. Al Vulcano, Lorenza teme invece che Samuel abbia ascoltato una telefonata compromettente.

Anticipazioni 27 agosto: Greta rivede Ferri per un'importante novità

Roberto Ferri

Marina è sempre più inquieta perché il suo accordo segreto con Stefano Mori non sta dando i frutti sperati; anzi, Greta e Roberto sono sempre più vicini. I due sono continuamente a contatto, non solo per via di Cristina: anche questa volta infatti, Greta rivede Ferri dopo il loro ultimo incontro, per informarlo di un'importante novità.

Spostiamoci ora al Vulcano, dove lo scontro tra Samuel e Lorenza cresce ulteriormente, con la nuova cameriera al centro della tensione dopo che il cuoco la sta tenendo sott'occhio da diverso tempo.

Guido sfida Mariella a non rispondere alle continue telefonate dei fratelli Cerruti, almeno per un giorno: Guido pensa che la compagna ne sia succube, motivo per cui deciderà di metterla alla prova.