Un posto al sole anticipazioni 26 novembre 2019: Diego fa un incontro rivelatore al Vulcano

Nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 26 novembre 2019 su Rai3 un inatteso incontro riuscirà forse a far luce sulla vicenda di Diego e Aldo Leone: anticipazioni.

Un posto al sole torna martedì 26 novembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni promettono di far luce sulla vicenda di Diego e Aldo Leone, che è costata il carcere al giovane Giordano.

Diego ha cominciato, tra le mille preoccupazioni del padre, il nuovo impiego al caffè Vulcano, e sarà proprio un incontro fatto sul posto di lavoro che risveglierà la memoria del ragazzo, promettendo di far luce sull'incidente che l'ha coinvolto insieme ad Aldo Leone.

Non c'è pace in casa Boschi-Poggi: i malumori della piccola Bianca dovuti all'arrivo della nuova maestra tengono svegli mamma Angela e papà Franco, che decidono di convocare una riunione casalinga con i nonni per cercare consiglio sulla modalità d'azione.

Guido intanto, indispettito dalle recriminazioni di Catello, decide che è arrivato il momento di parlare con franchezza.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 26 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 25 novembre 2019.