Un posto al sole anticipazioni 25 novembre 2019: Diego è pronto a ricominciare con il nuovo lavoro

Un posto al sole torna lunedì 25 novembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni vedono finalmente Diego alle prese con una bella esperienza, dopo il carcere e gli attacchi degli haters via web.

Il trauma per quanto ha vissuto continuerà a seguirlo come un'ombra, ma Diego sembra finalmente pronto a tornare a vivere e sorridere. E a lavorare, naturalmente, al caffè Vulcano, come abbiamo scoperto nella puntata di venerdì scorso. Anche se la famiglia, in primis papà Raffaele, vive con un po' di preoccupazione la nuova esperienza. Chi invece ha dei seri motivi per preoccuparsi è Alberto Palladini che, visto fallire ogni altro piano per coprire le falle in bilancio, si vedrà costretto a chiedere l'aiuto di Marina. Andrea, nel frattempo, ha bisogno di parlare con Arianna, e sa che lei potrebbe non essere affatto contenta di quello che lui ha da dire.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 25 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.