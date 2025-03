Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Roberto e Marina devono prendere una decisione importante

Nel nuovo episodio, Roberto e Marina sono alle prese con una decisione fondamentale per i Cantieri: cosa faranno? Lo scopriremo domani nel nuovo episodio di Un Posto al Sole, la soap opera in onda alle 20.50 su Rai Tre.

I Cantieri versano in una situazione difficilissima, ma forse c'è una speranza per salvarli: e Gennaro Gagliotti potrebbe essere la soluzione.

Ecco cosa vedremo domani in Un Posto al Sole, la soap opera di Rai Tre in onda alle 20.50.

Nell'episodio precedente

Gennaro Gagliotti

Nell'episodio di lunedì 24 marzo, nonostante il lutto per la recente morte del padre, Gennaro Gagliotti è tornato subito agli affari. Come già in passato, ha riconfermato la sua volontà di aiutare Roberto Ferri e Marina Giordano a salvare i Cantieri. Perciò ha fatto loro una proposta: diventare un loro socio.

Non si tratta più solo di un prestito, ma di investire nell'azienda: Ferri e sua moglie dovranno vendergli alcune delle quote dell'impresa e lui, con i suoi fondi, farà in modo di risollevare le sorti dei Cantieri, in una situazione molto critica dopo l'affondamento dello yacht.

Anticipazioni 25 marzo: Roberto e Marina alle prese con una decisione importante

Marina

Roberto e Marina sono a un bivio: accetteranno la proposta del Gagliotti? La coppia dovrà fare una scelta, ma non avranno molte alternative; del resto, chi altri potrebbe aiutarli?

Nel frattempo Rosa si ritrova di nuovo in balia dei dubbi: ogni volta che le sembra di aver superato la relazione con Damiano, ecco che tornano le insicurezze. Perciò la ragazza chiederà al poliziotto di volergli parlare, così da chiarire una volta per tutte cosa prova. Il faccia a faccia con Renda la farà riflettere: è pronta a lasciarsi realmente andare con Pino oppure ha ancora bisogno di tempo?

Infine Mariella e Guido. Sconvolto da quanto accaduto a Michele Saviani e lontano dalla fidanzata Claudia, si è lasciato consolare da Mariella. Ma ora Claudia torna finalmente a Napoli, e la coppia potrà trascorrere del tempo insieme; le cose però, non andranno come sperato.

Nel frattempo Vinicio riceverà una nuova, inaspettata, visita che gli sconvolgerà la vita.