Un Posto al Sole, anticipazioni 26 maggio: Mariella di nuovo delusa da Guido, ma non tutto è perduto

Domani, lunedì 26 maggio su Rai 3 torna la soap all'ombre del Vesuvio: Un Posto al Sole. L'appuntamento è alle 20.50.

Scopriamo cosa succederà, tra i sensi di colpa di Manuela e una nuova delusione d'amore per Mariella.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Jimmy ha disobbedito al padre ed è scappato per andare a incontrare il suo rapper preferito, di passaggio a Napoli. Il comportamento del ragazzino ha messo in crisi Manuela, che avrebbe voluto informare Niko per trovare insieme a lui una soluzione e, nel frattempo, riuscire a parlare con Jimmy.

Nel frattempo Mariella ha iniziato a partecipare alle serate danzanti de Il Vulcano, organizzate da Nunzio e Gabriela. Mariella spera infatti di poter stare con Guido e ha tenuto nascoste a Sasà le sue vere intenzioni, anche se l'amico l'ha presto capito. Purtroppo per lei, le cose non vanno come sperato.

Anticipazioni 26 maggio: Mariella di nuovo delusa da Guido, ma non tutto è perduto

Guido

Come temeva Sasà, Mariella ha di nuovo il cuore spezzato. La donna sperava di poter tornare insieme a Guido, che le cose tra loro due si sistemassero, ma le sue speranze crollano presto.

Una speranza però c'è: tornata a Napoli infatti, Claudia tornerà ad avere dei grossi dubbi sulla sua relazione con Guido.

Nel frattempo Manuela si sentirà in colpa per aver deluso Niko; sapeva che sarebbe successo, perciò ora cerca di farsi perdonare.

Intanto Viola ha un duro confronto con la madre di Matteo, la quale sembra non preoccuparsi troppo delle azioni del ragazzino.

Giulia è sempre più sconvolta a causa della scomparsa di Luca, ma dalla sua ha il sostegno di tante persone che la amano.