Un Posto al Sole, anticipazioni 23 maggio: Manuela in crisi, una nuova delusione per Mariella

Nuovo appuntamento domani su Rai 3 con Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 con l'ultimo episodio della settimana.

Mentre Manuela cerca di capire come comportarsi con Jimmy e Niko, Mariella spera di poter stare con Guido.

Ma vediamo cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Jimmy

Nell'ultima puntata Jimmy è uscito da Palazzo Palladini disobbedendo al papà. Il ragazzino infatti, non ha rispettato la punizione di Niko ed è andato a vedere il suo rapper preferito, di passaggio a Napoli.

Anticipazioni 23 maggio: Manuela in crisi, una nuova delusione per Mariella

Niko

La fuga di Jimmy ha messo in crisi Manuela. La Cirillo infatti, vorrebbe mantenere il segreto e parlarne con il ragazzino perché ha sempre ritenuto che non bisognasse essere troppo duri. Dall'altro lato però, vorrebbe informare Niko per trovare insieme a lui una soluzione: un modo far capire a Jimmy che sta sbagliando, e che il suo comportamento degli ultimi tempi non gli fa onore. In entrambi i casi, comunque si comporti, la Cirillo sa che uno degli uomini più importanti della sua vita ci rimarrà male e se la prenderà con lei.

Mariella

Nel frattempo Mariella ha deciso di partecipare alle serate danzanti a Il Vulcano, quelle che stanno organizzando Nunzio e Gabriela. Mariella frequenta il locale perché spera di poter stare con Guido.

L'Altieri ha tenuto nascoste a Sasà le sue reali intenzioni, ma presto l'amico capirà quello che sta succedendo e si preoccuperà per lei. Purtroppo per Mariella, sta per prendere un' altra delusione: le cose infatti, non andranno come sperato.