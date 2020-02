Un posto al sole anticipazioni 26 febbraio 2020: Filippo e Serena sempre più distanti

Un posto al sole tornerà mercoledì 26 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni si concentrano su Serena e Filippo, che appaiono ora più lontani che mai.

La distanza e le incomprensioni tra Filippo e Serena aumentano sempre più Leonardo riuscirà ad approfittare della tensione per sedurre la donna che ama? Patrizio sospetta che un importante critico gastronomico sia venuto a recensire la sua cucina. E lo staff del Vulcano si confermerà all'altezza della situazione?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 26 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 25 febbraio.