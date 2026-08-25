Un Posto al Sole, anticipazioni 26 agosto: Marina e Roberto sempre più lontani, Eduardo rischia la ricaduta

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap più amata dagli italiani. Nell'episodio di mercoledì 26 agosto, in seguito alle ultime vicissitudini, Eduardo rischierà di ripetere vecchi meccanismi mentre Clara avrà un momento di profonda amarezza che Damiano e Rosa cercheranno di alleviare. Tra Roberto e Marina invece, il rapporto sembrerebbe ormai destinato a un punto di rottura. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50* su Rai Tre**, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Eduardo e Damiano si confrontano, ma la frattura tra loro appare ormai profonda e difficile da ricomporre. Clara, sconvolta dalla doppia vita di Eduardo, è sempre più provata e dovrà affrontare anche un incontro che avrebbe voluto evitare: Stella, la donna con cui è stata tradita.

Marina intanto, prende atto del riavvicinamento tra Roberto e la sua ex, mentre il nuovo look delle gemelle Cirillo scatena l'ennesima lite tra Manuela e Micaela.

Anticipazioni 26 agosto: Marina e Roberto sempre più lontani, Eduardo rischia la ricaduta

Il rapporto con Roberto è sempre più in crisi, con Ferri che sembrerebbe ormai interessato solo alla sua ex Greta. Così, in un clima sempre più gelido con Roberto, Marina sarà assalita dal timore che il suo accordo segreto con Mori sia ormai venuto alla luce.

Nel frattempo Rosa e Damiano cercheranno di stare accanto a Clara, profondamente provata dal confronto con Stella. Sempre più solo e tormentato invece, Eduardo rischierà invece di ricadere nei vecchi errori: Sabbiese infatti, cercherà una facile via di fuga dalle proprie inquietudini.

Al Vulcano invece, Lorenza sarà preoccupata dal sospetto che Samuel possa aver ascoltato una telefonata compromettente, capace di metterla in seria difficoltà. La ragazza continua a non suscitare le simpatie dei suoi colleghi, specie dopo quanto avvenuto nei confronti di Diego.