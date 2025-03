Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Gennaro Gagliotti torna all'attacco con Roberto e Marina

Nuova puntata domani con Un Posto al Sole, la soap opera in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell'episodio di domani, vedremo i due fratelli Gagliotti sconvolti: ma mentre Vinicio vive il suo dolore, Gennaro torna subito in azione.

Ecco dunque cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Nell'episodio di venerdì 21 marzo, abbiamo visto un evento tragico in casa Gagliotti che finirà per aggiungere ulteriore distanza al rapporto tra Vinicio e Gennaro.

Ciro Gagliotti aveva bloccato il versamento che Gennaro aveva effettuato in favore di Roberto Ferri, arrivando a un acceso litigio tra padre e figlio. Poco dopo, l'uomo ha avuto un malore e, una volta in ospedale, ormai in punto di morte, ha raccomandato ai figli di rimanere uniti.

Intanto Rosa aveva deciso di focalizzarsi sulla relazione con Pino.

Anticipazioni 24 marzo: Vinicio incontra una vecchia conoscenza, Viola riceve una bella notizia

Vinicio sta vivendo un momento di grande difficoltà a causa di quanto successo in famiglia, ma un incontro con una vecchia conoscenza gli darà la possibilità di riprendersi un po'. Intanto Gennaro tornerà alla carica con Roberto e Marina, a cui farà una nuova proposta riguardo il prestito che gli hanno chiesto nel tentativo di salvare i Cantieri.

Passiamo invece a Rosa, che ha avuto un confronto con Pino e Giulia. Il ragazzo ha intenzioni serie e gliel'ha dimostrato più volte; i due del resto, fanno coppia da un po'. Eppure Rosa si sente ancora confusa, forse a causa del ricordo di Damiano; proprio un incontro con lui però, potrebbe indurla a prendere una decisione una volta per tutte. Nel frattempo Viola riceve finalmente una bella notizia che, dopo il brutto periodo vissuto a seguito della rapina subita, la fa finalmente guardare al futuro con positività.

Veniamo infine ad Otello. Dopo aver rinunciato al proposito di ritrasferirsi a Napoli per stare più vicino alla sua famiglia e seguire la situazione di Michele Saviani, Otello è pronto a ripartire per Indica, dove vive ormai da qualche tempo. Prima di lasciare Palazzo Palladini però, avrà un'altra discussione con Iolanda.