Un Posto al Sole anticipazioni 25 febbraio: Vinicio sotto pressione, Renato e Raffaele ai ferri corti

In questa nuova puntata, scoperta la verità, Vinicio dovrà decidere come comportarsi; intanto tra Renato e Raffaele inizia una pesante discussione.

Appuntamento domani con il consueto episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Nella puntata di martedì 25 febbraio, Luca farà una confessione molto importante ad Alberto, mentre Vinicio dovrà prendere una decisione.

Vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dove eravamo rimasti

Nell'episodio precedente Alice ha rivelato a Vinicio che Michele Saviani sta portando avanti un'inchiesta sul caporalato all'interno dell'azienda di famiglia. Vinicio si era perciò confrontato col fratello Gennaro, deciso a capire cosa stesse succedendo.

Nel frattempo avevamo visto Luca recarsi a una visita: qui, in attesa del suo turno, era rimasto sconvolto vedendo una donna a uno stadio avanzato di Alzheimer.

Anticipazioni 25 febbraio: Vinicio deve prendere una decisione, Luca fa una confessione ad Alberto

Ida e Diego

Ora che ha saputo che Michele sta indagando sulla sua famiglia, Vinicio deve decidere da che parte stare. L'indagine del Saviani va avanti, il ragazzo non sa come comportarsi. Come se non bastasse, il fratello Gennaro gli fa continue pressioni; qual è dunque la scelta più giusta da fare?

Luca nel frattempo è ancora sconvolto dall'incontro con la donna malata di Alzheimer. Il De Santis inoltre, incontra di nuovo Alberto e gli fa una confessione molto preoccupante.

L'attenzione si sposta poi su Ida e Diego. I due hanno organizzato un pranzo di famiglia, senza però invitare Renato che, a sua volta, ne era rimasto deluso. Allora, saputo ciò, Ida e Diego hanno deciso alla fine di invitare anche Renato. Ma come si aspettavano, la presenza di Renato a tavola causa scompiglio e nasce l'ennesima discussione tra Poggi e Raffaele.

La coppia però decide di non preoccuparsene, perché la loro felicità è tale che niente può rovinare il momento che i due stanno vivendo. Entrambi perciò decidono di godersi l'inizio della loro nuova avventura insieme, senza pensare ad altro.