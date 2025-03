Un Posto al Sole, anticipazioni 21 marzo: un evento drammatico in casa Gagliotti

Ultimo appuntamento della settimana, domani con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre all'ombra del Vesuvio. In onda a partire dalle 20.50, vedremo accendersi la gelosia tra Valeria e Manuela, mentre Gennaro e Vinicio Gagliotti si troveranno davanti a un evento drammatico.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Rosa e Pino

Nell'episodio di giovedì 20 marzo, Rosa si è presa del tempo per sé e ha staccato dagli impegni. Si è resa conto di aver sacrificato troppo nell'ultimo periodo, così ha deciso di invitare Pino a cena e trascorrere finalmente del tempo soli.

Anticipazioni 21 marzo: Valeria gelosa di Manuela, un evento drammatico in casa Gagliotti

Niko

Dopo quanto successo a Michele, tutti si sono attivati per aiutare Rossella e Silvia. In ospedale i colleghi si organizzano per coprire i turni di Rossella e Manuela in particolare, pur di aiutare, sta addirittura sacrificando i suoi studi.

Vedendo quanto Manuela si stia spendendo, Niko decide di aiutarla: la rassicura, le offro sostegno e poi le assicura che si occuperà lui di aiutare Jimmy con i compiti. Venuta a sapere di questa gentilezza da parte di Niko, Valeria andrà su tutte le furie e mostrerà di nuovo di essere gelosa verso la gemella di Micaela.

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Intanto a casa Gagliotti sta per succedere qualcosa di drammatico che cambierà, stavolta davvero, il rapporto tra Gennaro e Vinicio. Gennaro e Ciro si sono scontrati per il prestito a Roberto Ferri e Marina Giordano, concesso da Gennaro ma bloccato dal padre. Questa intromissione avrà delle conseguenze molto gravi, complicando ancora di più la relazione tra i fratelli Gagliotti.

Infine Rosa. La Picariello ha organizzato una cena per Pino, rendendosi conto che i suoi tanti impegni rischiavano di minare il loro rapporto: il postino, stupito da questo invito, capirà che c'è dietro altro.