Un posto al sole anticipazioni 24 gennaio 2020: Serena fa un inatteso e piacevole incontro

Un posto al sole torna venerdì 24 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di Filippo, che attende il ritorno della famiglia a Napoli, e di Serena, che fa un inatteso incontro.

Filippo attende con ansia il ritorno di Serena e Irene da Berlino, ma la ragazza ha fatto un piacevole e inaspettato incontro. Dopo il colloquio con l'insegnante di Bianca, in cui la maestra ha criticato Franco, Angela deve prendere una decisione. Arianna soffre sempre di più per la distanza che si è creata con Andrea. Patrizio è ai ferri corti con Samuel e dubita di poter trovare un accordo con lui.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 24 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 23 gennaio.