Un posto al sole anticipazioni 23 gennaio 2020: Filippo cerca una soluzione per salvare il matrimonio

Un posto al sole torna giovedì 23 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni parlano di una presa di posizione da parte di Filippo, che ora deve salvare il suo matrimonio con Serena.

I problemi scolastici di Bianca sembrano sempre più grandi, ma ora Angela ne conosce chiaramente il motivo. Giulia, senza neppure rendersene conto, fa un grande passo falso. Filippo sta sempre peggio a causa della lontananza dalla moglie e dalla figlia, questo lo spingerà a cerca di trovare una soluzione. Colpito dalla tristezza di Arianna, Samuel cerca un modo per farla tornare a sorridere.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 23 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 22 gennaio.