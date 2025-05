Un Posto al Sole, anticipazioni 22 maggio: Samuel nei guai con Gabriella, Jimmy disobbedisce a Niko e scappa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole, la soap opera all'ombra del Vesuvio. Samuel più geloso che mai di Gabriella, mentre Niko è alle prese con la ribellione di Jimmy.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio, di giovedì 22 maggio.

Nelle puntate precedenti

Jimmy

Niko ha scoperto che Jimmy, influenzato dall'amicizia con Matteo, ha iniziato a imbrogliare a scuola. Preoccupato per questa amicizia, l'avvocato ha punito il figlio per il suo comportamento.

Intanto Elena si sta avvicinando sempre più a Gennaro Gagliotti: da un lato perché lusingata dalla sua corte, nonostante sia sposato, dall'altro perché questa vicinanza può aiutarla a ottenere fondi per il rilancio di Radio Golfo 99.

Anticipazioni 22 maggio: Samuel nei guai con Gabriella, Jimmy disobbedisce a Niko e scappa

Manuela

Jimmy è stato punito, ma non ha capito la gravità delle sue azioni. Adesso, affascinato dall'intraprendenza dell'amico Matteo, il ragazzino farà qualcosa di impensabile fino a poco tempo prima.

Su consiglio di Matteo infatti, Jimmy uscirà da Palazzo Palladini di nascosto per andare a a incontrare il suo rapper preferito, di passaggio a Napoli per un tour promozionale.

Davanti a un comportamento tanto incosciente, anche Manuela non saprà come fare; proprio lei aveva suggerito a Niko di essere più comprensiva, ma ora è sul punto di ripensarci.

Michele

Nel frattempo Michele Saviani è molto preoccupato per la scomparsa di Assane: il giornalista pensa che dietro ci sia Gennaro Gagliotti, e purtroppo sarà proprio così.

Intanto al Vulcano, Gabriella e Nunzio continuano a organizzare le serate danzanti. Samuel però non riesce a non essere geloso: un atteggiamento che non piacerà a Gabriella, che non è disposta ad accettare tanti sospetti e ansie inutili.