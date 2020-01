Un posto al sole anticipazioni 22 gennaio 2020: Marina e Fabrizio di fronte a un bivio

Un posto al sole torna mercoledì 22 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni anticipano una svolta dolorosa ma decisiva nel rapporto tra Marina e Fabrizio.

Dopo aver ricevuto una telefonata che proprio non si aspettava, Arianna comincia a patire sempre di più la distanza con Andrea. Giulia appare sempre più coinvolta da Marcello. Bianca, intanto, sta per vivere una brutta giornata a scuola. Dopo aver scoperto la verità su Fabrizio, Marina si troverà a prendere un'importante e dolorosa decisione.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 22 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 21 gennaio.