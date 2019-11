Un posto al sole anticipazioni 22 novembre 2019: Roberto e Marina mettono alle strette Alberto

Nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 22 novembre 2019 su Rai3 vedremo Roberto e Marina tentare il tutto per tutto per estromettere Alberto Palladini dai cantieri: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 22 novembre 2019 su Rai3 con l'ultimo appuntamento settimanale che vede Alberto Palladini sempre più vicino ad essere estromesso, da Marina e Roberto, dagli affari dei cantieri.

Roberto Ferri, infatti, ha notato delle irregolarità nei documenti analizzati, la qual cosa fornisce a lui e a Marina la motivazione perfetta per tentare di allontanare, una volta per tutte, Alberto Palladini dai cantieri. L'avvocato non è però tipo da farsi mettere nel sacco con troppa facilità: chiede infatti alla cameriera Clara di concedersi ancora una volta a Cipriani. La ragazza, però, è stanca di prestarsi ai suoi subdoli piani.

Così come Alex è stanca dei pressanti tentativi messi in atto da Vittorio per riavvicinarsi: a quanto pare l'ammissione del tradimento non è bastata alla ragazza che ora non vede più nessuna possibilità per la storia con il figlio di Guido.

Intanto in casa Giordano, Patrizio è sempre più preoccupato per Diego, alle prese con i messaggi d'odio che arrivano continuamente dal web. A quanto pare il suo ritorno a Napoli per risollevargli il morale non è bastato, ecco perchè il ragazzo architetta un piano per aiutare concretamente il fratello maggiore.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 22 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Qui trovate invece le anticipazioni sulla puntata in onda oggi, 21 novembre 2019.