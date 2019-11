Un posto al sole anticipazioni 21 novembre 2019: Patrizio è deciso ad aiutare Diego

Nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 21 novembre 2019 su Rai3 Patrizio cercherà con ogni mezzo di far sentire la propria vicinanza a Diego in un momento così difficile: anticipazioni.

Un posto al sole torna giovedì 21 novembre 2019 su Rai3 e le anticipazioni parlano di un Diego sempre più in crisi nonostante ora non sia più in carcere ma al sicuro in casa sua.

Nonostante Aldo non sia più in pericolo di vita e, al contrario, in veloce ripresa, Diego si è trovato ad affrontare i messaggi degli haters che continuano ad arrivare dalla rete. Rischia di essere un colpo ancora più duro del carcere per il giovane Giordano, ma al suo fianco c'è Patrizio: il ragazzo capisce che mai come ora il fratello maggiore ha bisogno del suo sostegno.

Vittorio, incassato il no di Alex a un nuovo tentativo nella loro tormentata relazione, capisce di essere disposto a tutto pur di riconquistarla, anche se questo vuol dire confessare il tradimento con Anita.

Momento difficile anche per Alberto Palladini: dopo la revisione dei documenti da parte di Roberto, le cose per lui potrebbero essere diventate davvero complicate.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 21 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.