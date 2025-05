Un Posto al Sole, anticipazioni 21 maggio: Elena vicina a Gennaro Gagliotti, Damiano dà una svolta

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50. Nel prossimo episodio, vedremo Elena avvicinarsi a Gennaro Gagliotti, nonostante le persone intorno a lei glielo sconsiglino.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di mercoledì 21 maggio:

Dov'eravamo rimasti

Luca

Elena è stata portata a Radio Golfo 99 da Roberto Ferri, convinto che la ragazza avrebbe potuto arginare l'impeto del socio Gennaro Gagliotti. Presa dal suo nuovo impiego, la Giordano si sta dando da fare al massimo delle sue forze per dare nuova linfa al palinsesto.

Nel frattempo Luca è scappato da Napoli e si è rifugiato da Gianluca Palladini, che lo ha accolto con grande affetto.

Anticipazioni 21 maggio: Elena vicina a Gennaro Gagliotti, Damiano dà una svolta

Gennaro Gagliotti

Per apportare modifiche al palinsesto e far crescere la radio, Elena ha bisogno di fondi. Gennaro Gagliotti però, non ha alcuna intenzione di aiutare Radio Golfo 99 e Roberto Ferri; in compenso, si dimostrerà invece molto interessato a Elena. La ragazza sarà molto lusingata dalla corte dell'imprenditore, e nonostante tutti la mettano in guardia, lei non ascolterà i consigli di chi le dice di fare attenzione.

Nel frattempo Giulia continua ad essere preoccupata per Luca, non riuscendo ad arrendersi all'idea che Luca abbia deciso di andarsene senza nemmeno consultarsi con lei.

Damiano

Passiamo infine a Damiano: il rapporto con il suo responsabile è sempre più teso. Il poliziotto perciò penserà a un modo per risolvere questa situazione che, ormai, va avanti da troppo tempo.

Il Renda, stanco delle continue umiliazioni, è deciso a cambiare le cose sia da un punto di vista personale che professionale: Damiano perciò, proverà a diventare vice ispettore e si preparerà al concorso per poter raggiungere questo obiettivo tanto importante.