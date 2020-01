Un posto al sole anticipazioni 21 gennaio 2020: Otello e Teresa giungono a una soluzione?

Nella puntata di Un posto al sole in onda martedì 21 gennaio 2020 su Rai3, Otella riuscirà forse a trovare la soluzione per la sua storia a distanza con Teresa: anticipazioni.

Deciso a dimostrare a Marina l'autenticità dei propri sentimenti, Fabrizio prenderà una clamorosa decisione. Mentre Angela e Franco continuano a litigare in merito all'opportunità di affiancare a Bianca un insegnante privato, Giulia inizia a preoccuparsi per il prolungato silenzio di Marcello. Dopo essersi riconciliato con Renato, Otello sbroglierà finalmente il nodo del rapporto a distanza con Teresa.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 21 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.