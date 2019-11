Un posto al sole anticipazioni 20 novembre 2019: Alex non vuole riavvicinarsi a Vittorio

Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 20 novembre su Rai3 Alex farà chiaramente capire a Vittorio che non ha la minima intenzione di riavvicinarsi a lui: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 20 novembre 2019 alle 20:45 su Rai3 e le anticipazioni non lasciano trasparire nessuna buona notizia per Vittorio, che spera di riavvicinarsi alla sua ex, Alex, dopo il soccorso prestato a suo padre.

Dopo aver sventato un'aggressione omofoba contro Carla, infatti, il giovane Vittorio si è dato molto da fare per sensibilizzare anche l'opinione pubblica su un tema così importante. Il suo impegno in tutta la vicenda sembrava aver colpito molto positivamente Alex, ma la ragazza proprio non se la sente di tornare indietro, soprattutto dopo aver scoperto del tradimento. Va meglio a Carla, invece, che dopo aver ricevuto un secco rifiuto, riesce a incontrare la piccola Mia.

Continuano le preoccupazioni in casa di Angela e Franco: Bianca è sempre più nervosa per la scuola e mamma e papà decidono di affrontare direttamente la nuova maestra.

Tempi turbolenti anche per Roberto che trova delle irregolarità nei documenti dei cantieri, così non può far altro che correre da Marina per chiedere spiegazioni ad Alberto.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 20 novembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.