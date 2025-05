Un Posto al Sole, anticipazioni 20 maggio: Manuela pronta a sostituire Micaela in radio

Tra la scomparsa di Luca De Santis e le tensioni a Radio Golfo 99, ecco tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani su Rai 3 alle 20.50.

Luca ha lasciato Palazzo Palladini, deciso a non pesare su Giulia a causa della malattia. Andandosene da Napoli, il medico ha ritrovato una vecchia conoscenza; intanto, Giulia è più preoccupata che mai, ma Niko non è di aiuto.

Scopriamo allora cosa succederà nell'episodio di domani, martedì 20 maggio, di Un Posto al Sole; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai 3.

Dov'eravamo rimasti

Giulia Poggi

Vedendo Giulia preparare il matrimonio, Luca ha capito che non poteva più rimandare la sua decisione: così è scappato da Napoli e si è rifugiato a Siena, da Gianluca Palladini. Il ragazzo è stato felice di accoglierlo e non gli ha fatto domande sul perché si trovasse lì, ma anzi, gli ha offerto conforto.

Nel frattempo a Napoli, Giulia non sa se segnalare la scomparsa e allertare la polizia.

Anticipazioni 20 maggio:

Un posto al sole: una scena della serie Rai

De Santis è ancora da Gianluca Palladini. Dopo un po', l'uomo si confiderà con il ragazzo e gli spiegherà perché ha lasciato Napoli. Intanto Giulia continua ad essere molto preoccupata: Luca sembra sparito nel nulla e Niko, anziché aiutarla, contribuirà ad aumentare la sua angoscia. Non solo: oltre a farla essere ancora più preoccupata, la renderà anche più ostile.

Allo stesso tempo, l'aria è molto tesa anche a Radio Golfo 99: Elena vorrebbe apportare die miglioramenti, rilanciando la radio, ma Gennaro Gagliotti non ha alcun interesse ad investire. Roberto Ferri allora, interverrà personalmente chiedendogli di non abbandonare il sostegno economico.

Dal canto suo, Elena sta cercando qualcuno che sostituisce Micaela: al provino arriverà Manuela, la sua gemella, pronta ad affiancare Michele Saviani nel programma.