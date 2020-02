Un posto al sole anticipazioni 21 febbraio 2020: Marina è in pericolo

Nella puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 21 febbraio 2020 su Rai3, l'incolumità di Marina verrà messa in pericolo da un tragico evento: anticipazioni.

Un posto al sole tornerà venerdì 21 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 con l'ultimo appuntamento della settimana e le anticipazioni sono foriere di cattivi presagi per la Giordano.

Un evento tragico metterà in serio pericolo Marina e getterà su di lei un'ombra oscura. Susanna confessa a Nicotera i dubbi sulla sua scelta professionale mentre Michele e Silvia si convincono che Rossella voglia andare via di casa. È davvero così?

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 21 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 20 febbraio.