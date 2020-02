Un posto al sole anticipazioni 20 febbraio 2020: Marina affronta Sebastiano

Un posto al sole tornerà giovedì 20 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nella resa dei conti tra Marina e Sebastiano per via di quell'intervista che lui ha rilasciato.

Dopo aver cercato, purtroppo senza successo, di riabilitare la sua immagine concedendo un'intervista a un giornale, Marina decide di affrontare faccia a faccia Rosato, che l'ha messa in seri guai, distruggendo la sua reputazione. Per colpa di Leonardo invece, la cena di Filippo e Serena - che doveva siglare la pace - ha un esito inaspettato. Deciso a vendicarsi per la cantina che gli è stata sottratta con l'inganno, Renato organizza uno scherzo a Raffaele e Guido.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 20 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 19 febbraio.