Un Posto al Sole, anticipazioni 20 marzo: Rosa si mette al primo posto e si concede del tempo con Pino

Presa dai tanti impegni, Rosa finalmente si ferma e decide prendersi del tempo tutto per sé. Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda alle 20.50.

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 che ci racconta le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Mentre Michele Saviani è ancora in coma, l'attenzione si sposta su Rosa: la ragazza è stanca delle sue giornate così piene, e capisce che è arrivato il momento di ridiscutere le sue priorità. Una di queste, è Pino.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio.

Dove eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Nell'episodio di mercoledì 19 marzo, Roberto Ferri ha chiesto un prestito per salvare l'azienda, ma Ciro Gagliotti non ha avuto pietà e ha fermato la transazione che, invece, Gennaro gli aveva accordato. Padre e figlio hanno avuto un duro scontro.

Nel frattempo Otello, come immaginavano Raffaele e Renato, è stato tutt'altro che d'aiuto. Anzi: ha aggiunto altre ansie agli amici e alla famiglia di Michele Saviani.

Anticipazioni 20 marzo: Rosa si mette al primo posto

Rosa e Pino

Rosa si sta impegnando con tutta se stessa per migliorare la sua vita: il lavoro, la relazione con Pino, la scuola serale, l'accudimento di Manuel. È riuscita anche a gestire la gelosia del bambino verso il suo fidanzato, con cui sta portando avanti la relazione dopo i primi dubbi.

Adesso però, è arrivato il momento di staccare: i tanti impegni non le danno il tempo di pensare a se stessa, mentre Pino vorrebbe avere più tempo da trascorrere insieme.

Rendendosi conto di aver trascurato Pino, la Picariello deciderà di rimediare.

Dopo aver avuto una brutta giornata infatti, Rosa deciderà di concedersi una pausa e, per una volta, mettersi al primo posto. Questo significherà un invito a cena per Pino, così da stare soli dopo tanto tempo. Nel frattempo Otello riceve una bella ramanzina da parte di Iolanda. L'infermiera ha rimproverato l'uomo, dicendogli di provare a essere un po' più forte, dato che il suo atteggiamento sta creando problemi.

Questa conversazione farà di nuovo scattare Otello, e a pagarne le conseguenze saranno Renato e Jimmy.