Un Posto al Sole anticipazioni 19 marzo: è scontro tra Gennaro e Ciro Gagliotti

Torna domani Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre. In onda dalle 20.50, nel nuovo episodio vedremo lo scontro tra i Gagliotti padre e figlio, Ciro e Gennaro.

Ecco cosa succederà.

Nell'episodio precedente

Roberto Ferri

Nell'episodio di martedì 18 marzo, abbiamo visto Rossella tornare ad avere problemi alimentari e Mariella molto, forse troppo, vicina a Guido.

Nel frattempo Roberto Ferri cercava di salvare l'azienda con l'aiuto di Gennaro, ma Ciro gli negava l'aiuto di cui aveva bisogno.

Anticipazioni 19 marzo: Ciro e Gennaro Gagliotti si scontrano

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Roberto Ferri ha chiesto un prestito per salvare l'azienda, ma Ciro Gagliotti non avrà pietà e fermerà la transazione che, invece, Gennaro gli aveva accordato. Questa intromissione non piacerà per nulla a Gennaro, con conseguenze molto importanti: tra i due infatti, ci sarà un duro scontro, e l'esito sarà tutt'altro che felice.

Marisa intanto, si è accorta che Rossella ha di nuovo problemi con il cibo. La Saviani parlerà con la ragazza e le farà promettere che vincerà la sua battaglia, così come suo padre sta cercando di vincere la sua con la morte.

Nel frattempo Mariella, dopo essere stata vicina a un addolorato Guido, capirà che sta per ricadere nelle vecchie abitudini. A questo punto, dovrà mettere un limite al suo ex. Infine Otello che, come immaginavano Raffaele e Renato, non riesce ad essere d'aiuto. Anzi: sta aggiungendo altre ansie agli amici e alla famiglia di Michele Saviani. In ospedale qualcuno gli farà notare che il suo atteggiamento sta peggiorando le cose; questa osservazione sarà pesantissima per Otello, che avrà bisogno di essere calmato.