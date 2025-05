Un Posto al Sole, anticipazioni 19 maggio: Giulia sconvolta per Luca, ma lui è da un vecchio amico

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 per Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 che è la più longeva della tv italiana. In questo nuovo episodio di lunedì 19 maggio scopriremo dov'è andato Luca, mentre Elena cercherà di risolvere i problemi alla radio.

Dov'eravamo rimasti

Luca

Nell'ultimo episodio, Luca sembrava sparito nel nulla. L'uomo infatti, ha fatto quello che aveva deciso da tempo: se n'è andato da Palazzo Palladini, lasciando Giulia nel panico.

Anticipazioni 19 maggio: Giulia sconvolta per la scomparsa di Luca, ma lui è da un vecchio amico

Giulia Poggi

Giulia è in ansia: non sa dov'è Luca, né sa se dovrebbe denunciarne la scomparsa. Col passare delle ore, la donna è sempre più sconvolta: non vorrebbe farlo, ma alla fine inizia a temere il peggio, cioè che Luca possa volerla fare finita.

In realtà Luca è a Siena, da Gianluca Palladini. Il ragazzo lo accoglie con affetto, senza nemmeno chiedergli perché si trova lì da lui; gli prepara il letto, ma non vuole sapere perché sia andato via da Napoli.

Il giorno seguente però, sarà Luca stesso a raccontargli la verità: ama troppo Giulia per costringerla a doversi occupare di lui quando l'Alzheimer sarà in fase avanzata. Poco dopo, il ritorno a Palazzo Palladini di Gianluca non passa inosservato.

Niko

Niko prova a confortare la madre, ma il tentativo dell'avvocato va a vuoto; anzi, senza volerlo, Niko finisce per peggiorare le cose e rendere l'atmosfera ancora più tesa.

Intanto alla radio, Elena cerca di risollevare le sorti dell'emittente; la ragazza però, si scontra con la decisione di Gagliotti di non voler più investire in pubblicità.