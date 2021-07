Un posto al sole anticipazioni 20 luglio 2021: Niko ha nascosto qualcosa a Renato ma la verità viene a galla

Un posto al sole torna domani, martedì 20 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni si concentrano sull'incredulità di Renato, che scopre qualcosa che suo figlio aveva accuratamente tenuto segreto.

Il ritorno a casa di Filippo crea un certo disagio in Serena e le cose prenderanno una piega preoccupante ora che il Sartori si comporta come un estraneo anche nei riguardi della piccola Irene.

Motivato da Franco, Jimmy trova finalmente il coraggio di farsi valere.

Renato, in maniera del tutto casuale, scopre qualcosa che Niko gli aveva accuratamente tenuto nascosto: di cosa si tratterà?

Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 19 luglio 2021.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 20 luglio 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.